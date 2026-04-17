The official Coachella 2026 livestream schedule for its massive second weekend has landed, and for those of us not basking in the Californian sun, it’s time to fire up Couch-ella.
Most of the performances from April 17th-19th will be beamed directly to your screen via YouTube, spread across seven dedicated channels for seven stages.
While most sets will be broadcast live from the desert, it pays to check the streaming times, as some will be on a delay. Once the day’s music wraps up, each of the seven channels will rebroadcast the entire lineup from top to bottom, kicking off around midnight PT for all the night owls.
The big-ticket headliners are all getting the live treatment. Sabrina Carpenter will take the main stage on Friday from 9:00 PM PT. Justin Bieber is set for a late one on Saturday, kicking off at 11:25 PM PT, while Karol G closes out the festival on Sunday from 10:10 PM PT.
Check out all of the Youtube times below (all times in Pacific time).
Friday, April 17th
- 4:00-4:50 PM – Dabeull (Outdoor Theatre)
- 4:00-4:50 PM – Youna (Sahara)
- 4:00-4:40 PM – Bob Baker Marionettes (Gobi)
- 4:00-5:00 PM – Groove Armada (Yuma)
- 4:15-5:00 PM – BINI (Mojave)
- 4:45-5:25 PM – NewDad (Gobi)
- 4:50-5:50 PM – HUGEL (Sahara)
- 5:00-6:15 PM – Rossi. x Chloé Caillet (Yuma)
- 5:00-7:00 PM – Darco (Quasar)
- 5:20-6:10 PM – Teddy Swims (Coachella Stage)
- 5:20-6:10 PM – Lykke Li (Outdoor Theatre)
- 5:30-6:15 PM – Central Cee (Mojave)
- 5:30-6:10 PM – Joyce Manor (Gobi)
- 6:15-7:15 PM – Marlon Hoffstadt (Sahara)
- 6:15-6:55 PM – CMAT (Gobi)
- 6:15-7:30 PM – Kettama (Yuma)
- 6:40-7:30 PM – Dijon (Outdoor Theatre)
- 6:45-7:40 PM – Devo (Mojave)
- 7:00-7:55 PM – The xx (Coachella Stage)
- 7:00-9:00 PM – Franky Rizardo (Quasar)
- 7:20-8:00 PM – fakemink (Gobi)
- 7:30-8:45 PM – Prospa (Yuma)
- 8:00-8:45 PM – KATSEYE (Sahara)
- 8:05-9:00 PM – Turnstile (Outdoor Theatre)
- 8:10-9:00 PM – Moby (Mojave)
- 8:25-9:10 PM – Holly Humberstone (Gobi)
- 8:45-10:00 PM – Max Dean x Luke Dean (Yuma)
- 9:00-10:40 PM – Sabrina Carpenter (Coachella Stage)
- 9:00-11:00 PM – Armin van Buuren x Adam Beyer (Quasar)
- 9:15-10:20 PM – Levity (Sahara)
- 9:20-10:05 PM – Slayyyter (Mojave)
- 9:50-10:35 PM – Joost (Gobi)
- 10:00-11:15 PM – Max Styler (Yuma)
- 10:40-11:55 PM – Disclosure (Outdoor Theatre)
- 10:45-11:35 PM – Ethel Cain (Mojave)
- 10:50-11:40 PM – Swae Lee (Sahara)
- 11:05-11:55 PM – Creepy Nuts (Gobi)
- 11:00-1:00 PM – Kettama x Prospa x Josh Baker (Quasar)
- 11:15-12:55 PM – Gordo (Yuma)
- 12:00-1:00 PM – Anyma (Coachella Stage)
- 12:00-12:55 PM – Blood Orange (Mojave)
- 12:05-12:55 PM – Sexyy Red (Sahara)
Saturday, April 18th
- 4:00-4:50 PM – Los Hermanos Flores (Outdoor Theatre)
- 4:00-4:50 PM – ZULAN (Sahara)
- 4:00-4:50 PM – Kacey Musgraves (Mojave)
- 4:00-4:40 PM – WHATMORE (Gobi)
- 4:00-4:15 PM – Riordan (Yuma)
- 4:15-5:30 PM – Mahmut Orhan (Yuma)
- 4:55-5:45 PM – Fujii Kaze (Mojave)
- 5:00-5:55 PM – Hamdi (Sahara)
- 5:00-7:00 PM – Devault (Quasar)
- 5:10-6:00 PM – Alex G (Outdoor Theatre)
- 5:10-5:50 PM – Luísa Sonza (Gobi)
- 5:25-6:20 PM – Addison Rae (Coachella Stage)
- 5:30-6:45 PM – Ben Sterling (Yuma)
- 5:50-6:35 PM – Royel Otis (Mojave)
- 6:10-6:55 PM – Blondshell (Outdoor Theatre)
- 6:15-7:10 PM – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (Sahara)
- 6:15-7:00 PM – Geese (Gobi)
- 6:45-8:15 PM – SOSA (Yuma)
- 7:00-7:50 PM – GIVEŌN (Coachella Stage)
- 7:00-8:15 PM – Madeon (Quasar)
- 7:05-7:55 PM – SOMBR (Outdoor Theatre)
- 7:05-7:50 PM – Noga Erez (Gobi)
- 7:15-7:50 PM – TEED (Sahara)
- 7:30-8:20 PM – Taemin (Mojave)
- 7:50-8:35 PM – Davido (Gobi)
- 8:00-8:45 PM – Nine Inch Noize (Sahara)
- 8:15-9:45 PM – Bedouin (Yuma)
- 8:15-9:45 PM – DJ Snake x RL Grime x Flosstradamus (Quasar)
- 8:30-9:25 PM – Labrinth (Outdoor Theatre)
- 8:55-9:45 PM – PinkPantheress (Mojave)
- 9:00-10:10 PM – The Strokes (Coachella Stage)
- 9:00-9:45 PM – BIA (Gobi)
- 9:15-10:10 PM – Adriatique (Sahara)
- 9:45-11:00 PM – Boys Noize (Yuma)
- 9:45-11:00 PM – DJ Snake x Knock2 (Quasar)
- 10:10-11:00 PM – Morat (Gobi)
- 10:15-11:15 PM – Interpol (Mojave)
- 10:25-11:25 PM – David Byrne (Outdoor Theatre)
- 10:35-11:35 PM – WORSHIP (Sahara)
- 11:00-12:55 PM – Armin van Buuren x Adam Beyer (Yuma)
- 11:25-12:55 PM – Justin Bieber (Coachella Stage)
Sunday, April 19th
- 4:00-4:35 PM – Tijuana Panthers (Coachella Stage)
- 4:00-4:45 PM – Gigi Perez (Outdoor Theatre)
- 4:00-5:00 PM – Girl Math (VNSSA x NALA) (Sahara)
- 4:00-4:15 PM – &friends (Yuma)
- 4:00-6:00 PM – Linska (Quasar)
- 4:05-4:50 PM – COBRAH (Gobi)
- 4:15-5:30 PM – MËSTIZA (Yuma)
- 4:25-5:10 PM – Little Simz (Mojave)
- 4:45-5:30 PM – Wet Leg (Coachella Stage)
- 5:05-6:05 PM – BUNT. (Sahara)
- 5:15-6:10 PM – CLIPSE (Outdoor Theatre)
- 5:15-6:00 PM – Oklou (Gobi)
- 5:30-7:00 PM – Carlita x Josh Baker (Yuma)
- 5:35-6:25 PM – Suicidal Tendencies (Mojave)
- 6:00-8:00 PM – LP Giobbi (Quasar)
- 6:10-7:10 PM – Major Lazer (Coachella Stage)
- 6:10-7:10 PM – Duke Dumont (Sahara)
- 6:30-7:05 PM – Black Flag (Gobi)
- 6:30-7:10 PM – Samia (Mojave)
- 6:45-7:40 PM – Foster The People (Outdoor Theatre)
- 7:00-8:30 PM – Röyksopp (Yuma)
- 7:10-7:40 PM – flowerovlove (Gobi)
- 7:10-8:10 PM – Iggy Pop (Mojave)
- 7:25-8:25 PM – Mochakk (Sahara)
- 7:45-8:35 PM – TOMORA (Gobi)
- 7:50-8:40 PM – Young Thug (Coachella Stage)
- 8:00-10:00 PM – Sara Landry’s Blood Oath (Quasar)
- 8:30-10:00 PM – WhoMadeWho (Yuma)
- 8:45-9:45 PM – Laufey (Outdoor Theatre)
- 8:45-10:00 PM – FKA twigs (Mojave)
- 9:05-10:05 PM – Subtronics (Sahara)
- 9:05-9:55 PM – The Rapture (Gobi)
- 10:00-11:55 PM – Green Velvet x AYYBO (Yuma)
- 10:00-10:40 PM – The Chats (Gobi)
- 10:10-11:55 PM – KAROL G (Coachella Stage)
- 10:30-11:30 PM – BIGBANG (Outdoor Theatre)
- 10:50-11:55 PM – Kaskade (Sahara)