360 just can’t get enough of touring.
The ARIA Award-winning rapper is set to hit almost anywhere you can think of in regional Australia next year, beginning in February and running all the way through to June.
360 will be accompanied by long-time collaborator and special guest PEZ.
360’s regional tour follows his fifth album Out of the Blue, which dropped earlier this year.
“This album really represents an important chapter in my life and I hope people can relate it to their own experiences,” 360 said. “I was in such a dark, blue place for such a long time, now I’m out of the blue. This album is ego-death.”
360’s Out of the Blue is out now via Teamwrk Records.
360 2026 Australian Tour
Tickets available from https://www.teamwrktouring.
THU 5 FEB 2026 | WESTS TAMWORTH, TAMWORTH NSW
FRI 6 FEB 2026 | FINNIANS, PORT MACQUARIE NSW
SAT 7 FEB 2026 | THE RECKY, ELIZABETH BEACH NSW
THU 12 FEB 2026 | AVALON RSL, AVALON NSW
FRI 13 FEB 2026 | KING STREET BAND ROOM, NEWCASTLE NSW
SAT 14 FEB 2026 | DRIFTERS WHARF, GOSFORD, CENTRAL COAST NSW
THU 26 FEB 2026 | THE RIVER, MARGARET RIVER WA
FRI 27 FEB 2026 | DUNSBOROUGH TAVERN, DUNSBOROUGH WA
SAT 28 FEB 2026 | GOSNELLS, GOSNELLS WA
THU 5 MAR 2026 | THE DECK, SHEPPARTON VIC
FRI 6 MAR 2026 | BEER DELUXE, ALBURY NSW
SAT 7 MAR 2026 | TILLY’S, WAGGA WAGGA NSW
SUN 8 MAR 2026 | UC HUB, CANBERRA ACT
FRI 13 MAR 2026 | STUDIO 185, WERRIBEE VIC
FRI 20 MAR 2026 | MARLIN HOTEL, ULLADULLA NSW
SAT 21 MAR 2026 | UNI BAR, WOLLONGONG NSW
THU 26 MAR 2026 | TORQUAY HOTEL, TORQUAY VIC
FRI 27 MAR 2026 | THE DECK, TRARALGON VIC
SAT 28 MAR 2026 | COMMERCIAL HOTEL, SOUTH MORANG VIC
THU 9 APR 2026 | THE GLOBE, MT GAMBIER SA
FRI 10 APR 2026 | WHALERS, WARRNAMBOOL VIC
SAT 11 APR 2026 | THE DECK, BENDIGO VIC
THU 16 APR 2026 | YORK ON LILYDALE, MT EVELYN VIC
FRI 17 APR 2026 | THE DECK, BALLARAT VIC
SAT 18 APR 2026 | CHELSEA HEIGHTS HOTEL, CHELSEA HEIGHTS VIC
FRI 1 MAY 2026 | OLD BUNDY, BUNDABERG QLD
SAT 2 MAY 2026 | HARVEY ROAD TAVERN, GLADSTONE QLD
SUN 3 MAY 2026 | MCGUIRES, MACKAY QLD
THU 7 MAY 2026 | MAGNUMS, AIRLIE BEACH QLD
FRI 8 MAY 2026 | THE WAREHOUSE, TOWNSVILLE QLD
FRI 22 MAY 2026 | CARINGBAH HOTEL, CARINGBAH NSW
SAT 23 MAY 2026 | ETTAMOGAH PUB, KELLYVILLE RIDGE NSW
FRI 29 MAY 2026 | DUBBO RSL, DUBBO NSW
SAT 30 MAY 2026 | KEYSTONE 1889, BATHURST NSW
THU 4 JUN 2026 | RACEHORSE HOTEL, IPSWICH QLD
FRI 5 JUN 2026 | KINGS BEACH TAVERN, SUNSHINE COAST QLD
SAT 6 JUN 2026 | KINGSCLIFF BEACH HOTEL, KINGSCLIFF NSW
SUN 7 JUN 2026 | JETTY BEACH HOUSE, COFFS HARBOUR NSW
THU 18 JUN 2026 | CIVIC CENTRE, BROKEN HILL NSW
FRI 19 JUN 2026 | HONEY BAR, MILDURA VIC
SAT 20 JUN 2026 | RENMARK CLUB, RENMARK SA
SUN 21 JUN 2026 | NORTHERN SOUND SYSTEM, ELIZABETH SA
SAT 27 JUN 2026 | FORTH PUB, FORTH TAS