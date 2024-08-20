Lost Paradise has revealed its lineup for its tenth edition over New Year’s Eve.

The music and arts camping festival, held in Glenworth Valley on the Central Coast, will feature Grammy-nominated producer FISHER, known for his hit “Losing It.” US R&B superstar Tinashe will also perform, bringing her summer anthem “Nasty.”

International acts include rapper AJ Tracey, London’s SG Lewis, Berlin’s Marlon Hoffstadt (aka “DJ Daddy Trance”), UK garage artist Sammy Virji, and Scottish DJ Denis Sulta.

Local performers like Flight Facilities, Royel Otis, and electronic duo Confidence Man will join the lineup, along with rising star Kita Alexander, indie rockers Teenage Dads, electronic legend Caribou, trance and acid artist KI/KI, techno star Pretty Girl, and progressive house duo Tinlicker.

The Shambhala Fields program will add to the festival’s offerings, featuring names like Dr. Karl, Aretha Brown, Will Gibbs, and Pat Clifton. This program includes workshops and late-night music sessions that promote curiosity, ideas, education, wellness, and health.

Lost Paradise has moved away from traditional ticket release stages and now offers fair market pricing. All tickets include general admission camping, with optional upgrades for a full Glamping NYE experience.

Taking place from Saturday, December 28th, 2024, to Wednesday, January 1st, 2025, the festival will celebrate ten years of music, movement, community, culture, and NYE festivities in Darkinjung Country (Glenworth Valley).

To secure your spot, visit https://lostparadise.lyte.com/3708323/ for pre-sale access starting at 10am on Tuesday, August 27th. General admission tickets will be available from 10am on Wednesday, August 28th.

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Lost Paradise 2024

Presented by Finely Tuned & Triple J

Saturday, December 28th, 2024 – Wednesday, January 1st, 2025
Glenworth Valley (Darkinjung Country)

Sign up for pre-sale info here

More info via www.lostparadise.com.au

Pre-sale tickets on sale Tuesday, August 27th
General tickets on sale Wednesday, August 28th

ARCADIA LINEUP

FISHER
TINASHE
ROYEL OTIS
CARIBOU
FLIGHT FACILITIES (DECADES SET)
AJ TRACEY
CONFIDENCE MAN
TEENAGE DADS
THE RIONS
GLASS BEAMS
PRETTY GIRL (LIVE)
NEIL FRANCES
FLOWDAN & NEFFA-T
LOLA YOUNG
TELENOVA
KITA ALEXANDER
RUM JUNGLE
NICK WARD
DON WEST
RADIO FREE ALICE
TOTAL TOMMY
DJANABA
CASUAL FAN
SURELY SHIRLEY
CIVIC VIDEO
MICRA
KRYSTAL RIVVERS
MICAH JEY
GREEN HAND BAND
TRIPLE J UNEARTHED WINNER

LOST DISCO & PARADISE CLUB LINEUP

MARLON HOFFSTADT
SAMMY VIRJI
DENIS SULTA
KI/KI
DJ BORING
SG LEWIS
TINLICKER (DJ SET)
INTERPLANETARY CRIMINAL
GIRLS DON’T SYNC
ODEN & FATZO (LIVE)
MALUGI
CC:DISCO!
SALLY C
FISH56OCTAGON
CHLOÉ CAILLET
JENNIFER CARDINI
MOXIE
LITTLE FRITTER
SARAH STORY
DAMEEEELA
JAMES PEPPER
CALEB JACKSON
ELIJAH SOMETHING
WHO IS ARCADIA B2B HALF CUT
LOST SOUNDSYSTEM
CONSPIRACY CREW
ENTITY
UNCLE RU
DISCO DORA
CHLOE HARRY HOOPER
MASH
GABRIELLA SPRITZ
SASHA MILANI B2B FUCHSIA
SIM SELECT
TOKYO SEXWALE
DAYZZI B2B DAUG
COZI
OSCILL8
OLIIV
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