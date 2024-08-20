ARCADIA LINEUP
FISHER
TINASHE
ROYEL OTIS
CARIBOU
FLIGHT FACILITIES (DECADES SET)
AJ TRACEY
CONFIDENCE MAN
TEENAGE DADS
THE RIONS
GLASS BEAMS
PRETTY GIRL (LIVE)
NEIL FRANCES
FLOWDAN & NEFFA-T
LOLA YOUNG
TELENOVA
KITA ALEXANDER
RUM JUNGLE
NICK WARD
DON WEST
RADIO FREE ALICE
TOTAL TOMMY
DJANABA
CASUAL FAN
SURELY SHIRLEY
CIVIC VIDEO
MICRA
KRYSTAL RIVVERS
MICAH JEY
GREEN HAND BAND
TRIPLE J UNEARTHED WINNER
LOST DISCO & PARADISE CLUB LINEUP
MARLON HOFFSTADT
SAMMY VIRJI
DENIS SULTA
KI/KI
DJ BORING
SG LEWIS
TINLICKER (DJ SET)
INTERPLANETARY CRIMINAL
GIRLS DON’T SYNC
ODEN & FATZO (LIVE)
MALUGI
CC:DISCO!
SALLY C
FISH56OCTAGON
CHLOÉ CAILLET
JENNIFER CARDINI
MOXIE
LITTLE FRITTER
SARAH STORY
DAMEEEELA
JAMES PEPPER
CALEB JACKSON
ELIJAH SOMETHING
WHO IS ARCADIA B2B HALF CUT
LOST SOUNDSYSTEM
CONSPIRACY CREW
ENTITY
UNCLE RU
DISCO DORA
CHLOE HARRY HOOPER
MASH
GABRIELLA SPRITZ
SASHA MILANI B2B FUCHSIA
SIM SELECT
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