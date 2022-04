Not even six months since the Astroworld tragedy where nine people were killed, Travis Scott is now beginning to appear in festival lineups.

Travis Scott has appeared on the lineup for Primavera Sound in both São Paulo and Santiago De Chile. This comes after not even six months have passed since the Astroworld concert tragedy where nine people died, including a 9-year-old child.

The crowd surge/crush that resulted in the death of nine people at Travis Scott’s Astroworld concert occurred on November 5th, 2021. Many families rejected Travis Scott’s offer to pay for the funeral costs of their lost loved ones, and instead took legal action against the ‘Sicko Mode’ artist.

Here are the lineups in question:

Primavera Sound – São Paulo

5 NOV 2022 DISTRITO ANHEMBI

ARCTIC MONKEYS. BJÖRK BEACH HOUSE GAL COSTA FA-TAL INTERPOL-MITSKI BOY HARSHER-HELADO NEGRO JOSÉ GONZÁLEZ L7NNON SETH TROXLER SEVDALIZA-SHYGIRL AMAIA BADSISTA BEAK> CAROLINA DURANTE CASHU B2B ISABELLA GIOVANI CIDREIRA JOHN TALABOT B2B NICOLAS LUTZ JONATHAN FERR JOSYARA LOS PLANETAS LUCCAS CARLOS SANGRE NUEVA (DI PHYTON DJ FLORENTINO KELMAN DURAN) SANTIAGO MOTORIZADO SHELLAC TASHA & TRACIETIM BERNARDES VALESUCHI

6 NOV 2022 DISTRITO ANHEMBI

TRAVIS SCOTT LORDE

ARCA CHARLI XCX FATHER JOHN MISTY PHOEBE BRIDGERS BAD GYAL – CAROLINE POLACHEK CHAI HERMETO PASCOAL JAPANESE BREAKFAST

JESSIE WARE JOY ORBISON- JPEGMAFIA MC DRICKA RAVEENA

AMARO FREITAS ANZ. DON L. FÖLLAKZOID GOP TUN JOVEM DIONÍSIO JULIA MESTRE MAGLORE MEDULLA – SELVAGEM SEÑOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA TAYHANA TERNO REI UNIIQU3 VIAGRA BOYS – VTSS B2B LSDXOXO

PRIMAVERA NA CIDADE 31 OUT-4 NOV 2022 AUDIO CINE JOIA PALACIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI

BAD GYAL BOOGARINS CÉU CYNTHIA LUZ DEAD FISH FBC LINIKER – JUP DO BAIRRORATOS DE PORÃO

AMAIA ANA FRANGO ELÉTRICO AVUA BEBÉ BENJAMIN FERREIRA BLACK PANTERA BRIME! BRVNKS CAROLINA DURANTE CRYPTA DEEKAPZ MERCA BAE – FOLLAKZOID GAB FERREIRA JUÇARA MARÇAL KAREN FRANCIS LORD APEX X EL LIF – MAC JÚLIA N.A.A.F.I (DEBIT+FAUSTO BAHIA + MEXICAN JIHAD)+ NYEGE NYEGE (AUTHENTICALLY PLASTIC + DE SCHUURMAN + MC YALLAH & DEBMASTER + TURKANA) MOLHO NEGRO PEROLI SANGRE NUEVA (DJ PYTHON B2B DJ FLORENTINO B2B KELMAN DURAN) SIDOKA TETO PRETO TUYO URIAS VALENTINA LUZ VHOOR

Primavera Sound – Santiago De Chile

ROAD TO PRIMAVERA SOUND 16 OCT 2022 EXPLANADA CIUDAD EMPRESARIAL

PIXIES JACK WHITE

CAT POWER NIÑOS DEL CERRO

LA BIENVENIDA 11 NOV 2022 PARQUE BICENTENARIO CERRILLOS

BEACH HOUSE

CHRISTINA ROSENVINGE – KEVIN KAARL

12 NOV 2022 PARQUE BICENTENARIO CERRILLOS

ARCTIC MONKEYS. LORDE

ARCA INTERPOL PHOEBE BRIDGERS

BAD GYAL-CHAI JAPANESE BREAKFAST JPEGMAFIA LOS JAIVAS – SHYGIRL BADSISTA BOY HARSHER CONGELADOR GIANLUCA – JOHN TALABOT B2B NICOLAS LUTZ LIZZ.LOS PLANETAS SANGRE NUEVA (DJ PYTHON B2B DJ FLORENTINO B2B KELMAN DURAN) SANTIAGO MOTORIZADO SETH TROXLER SHANTI CELESTE B2B ISABELLA TERNO REI THE GANJAS VALESUCHI – VIAGRA BOYS

13 NOV 2022 PARQUE BICENTENARIO CERRILLOS

TRAVIS SCOTT BJÖRK

CHARLI XCX-FATHER JOHN MISTY – MITSKI

CAROLINE POLACHEK INTI-ILLIMANI JESSIE WARE JOSÉ GONZÁLEZ JOY ORBISON RAVEENA SEÑOR COCONUT CHESTRA AMAIA ANZ BEAK> BRONKO YOTTE CAROLINA DURANTE FAMILEA MIRANDA FÖLLAKZOID+ ATOMTM GOP TUN MKRNI NIÑOS DEL CERRO SANTIAGO URIBE SEVDALIZA SHELLAC TAYHANA TERNO REI UNIIQU3 VTSS B2B LSDXOXO – [email protected]

PRIMAVERA EN LA CIUDAD 7-11 NOV 2022

BLONDIE CLUB TEATRO COLISEO CENTRO ARTE ALAMEDA – SALA CEINA BAD GYAL BOY HARSHER CHAI HELADO NEGRO JAPANESE BREAKFAST SHANTI CELESTE VIAGRA BOYS

AMAIA ATOM BRONKO YOTTE CAROLINA DURANTE CONGELADOR DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA FISKALES AD-HOK- GIANLUCA – LORD APEX LOYALTTY MAMACITAS (AKATUMAMY+ AKRILLA + AURA BAE+ AZULHEMA + GRANDSON+ LIZZ+ VLNTNA B) MERCA BAE MKRNI NIÑA LOBO NIÑOS DEL CERRO

N.A.A.F.I (DEBIT+FAUSTO BAHIA + MEXICAN JIHAD) VS. NYEGE NYEGEE (AUTHENTICALLY PLASTIC+ DE SCHUURMAN + MC YALLAH & DEBMASTER + TURKANA)

POLA CH- SANTIAGO MOTORIZADO SHIREL SOTO ASA THE GANJAS-YOUNG CISTER