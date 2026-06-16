The Yours & Owls 2026 lineup has been revealed.
Bbno$ leads the way with an exclusive Australian performance.
He’s joined by G Flip, fresh from their Off Campus viral success and announcing their North American tour. It will be their Yours & Owls debut.
This year’s lineup features plenty of established Aussie festival favourites, including DMA’S, Ball Park Music, Hiatus Kaiyote, and Middle Kids.
Rising stars include Fool Nelson, Dust, and Mudrat.
Check out the full lineup below.
Tickets to Yours & Owls 2026 go on sale to the general public on June 24th at 8am AEST. The pre-sale begins on June 22nd at 8am AEST.
Love Music?
Get your daily dose of metal, rock, indie, pop, and everything else in between.
Those who purchase a weekend ticket in the pre-sale will go in the running to win a prize package containing a 3-night stay at Hotel Totto; $1000 spending money courtesy of Horizon Bank; Fuji Instax Camera & Film pack valued at $500; and more.
Yours & Owls 2026
October 3rd-4th
Wollongong Foreshore, South Beach & Wollongong City, NSW
Lineup
BBNO$ (Aus Exclusive) || G FLIP
BALL PARK MUSIC || DMA’S || GENESIS OWUSU || HIATUS KAIYOTE
LUUDE || MIDDLE KIDS || PNAU || THE DRONES || TKAY MAIDZA
1TBSP || C.FRIM || COSMO’S MIDNIGHT || FANNY LUMSDEN
FIRST DAY BACK || FOLK BITCH TRIO|| FURNACE & THE FUNDAMENTALS
GEORGIA MAQ || MIETZE CONTE || MOKTAR || PLAYLUNCH
PRINCESS CHELSEA || RONA. || WAAX || YES BOONE || ZACH STEPHENSON
BOOTLEG RASCAL || DUST || FOOL NELSON || FUKHED || MID DRIFT || MINI SKIRT
MUDRAT || NERVE || RADIUM DOLLS || SPIKE FUCK || SURF TRASH
ANTENNA || ANY YOUNG MECHANIC || BLIND GIRLS || CARLA GENEVE || COLD/HEAT || DELIVERY || DEM MOB
DOWN AND OUT || EGOISM || FEEL THE PAIN || HORSE || KRYSTAL RIVVERS || LOOSE CONTENT || LUCKY
MAC THE KNIFE || MEL BLUE || NICE BISCUIT || SECRET WORLD || SEX MASK || SILKY ROADS || SLIM KRUSTY
SPECIAL FEATURES || SUPERNEW || THE CHEAKS || THE GNOMES || THE GOOD KIDS || THE VANDASTRUTS
VLADS || VOLATILE WAYS
AIRLINE || ALIENIST || CHELSEA DAGHITA || COURTESY BUS || CREEPING JENNY || DROPPING HONEY || HOLIDAY
HOT PURSUIT || LIOTTA RAIL || LOCAL TOUGH GUY || MIRAN.DA || PROXY DIVER || SHAKAMOTO || SILVAS
SMARTCASUAL || SORT IT OUT || SULTANS OF SPIN || THE CHORDROYS || THE MIDNIGHT TIDES